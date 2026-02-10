Ausblick: Tamboran Resources präsentiert Quartalsergebnisse

Tamboran Resources stellt am 11.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Tamboran Resources für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -60,847 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,990 USD je Aktie erwirtschaftet.

Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,5 Millionen USD betragen, verglichen mit 0,0 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -213,087 USD, gegenüber -2,520 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 15,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert worden waren.

