Ausblick: Tamboran Resources präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tamboran Resources öffnet am 25.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -25,544 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,650 USD je Aktie erzielt worden.

Laut einer Schätzung von 5 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 4,6 Millionen USD betragen, verglichen mit 0,0 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

5 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -240,000 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren -2,520 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 3,3 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.ch