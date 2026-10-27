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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Tamarack Valley Energy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Tamarack Valley Energy wird am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,240 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Tamarack Valley Energy noch -0,500 CAD je Aktie verloren.
1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 2,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 335,8 Millionen CAD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 326,0 Millionen CAD aus.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,910 CAD, wohingegen im Vorjahr noch -0,070 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,48 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,35 Milliarden CAD waren.
Redaktion finanzen.ch
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