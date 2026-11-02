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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: Talos Energy stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Talos Energy wird am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 0,421 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,550 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Talos Energy in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,69 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 552,2 Millionen USD im Vergleich zu 450,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,39 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,820 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 2,30 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,78 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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