Talenom Aktie 153879455 / FI4000598149
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Talenom legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Talenom wird am 22.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,010 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,030 EUR je Aktie erzielt worden.
2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 13,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 29,8 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 25,7 Millionen EUR aus.
Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,055 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,010 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 112,1 Millionen EUR aus, nachdem im Vorjahr 109,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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