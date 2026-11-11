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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Talanx stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Talanx öffnet die Bücher – damit rechnen Analysten.
Talanx lässt sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Talanx die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,74 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 19,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,29 EUR erwirtschaftet wurden.
Im abgelaufenen Quartal soll Talanx nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 12,27 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 8,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,41 Milliarden EUR umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 11,11 EUR, gegenüber 9,60 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 49,98 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 57,34 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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