Ausblick: Take Two präsentiert Quartalsergebnisse

Take Two wird am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

18 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,967 USD gegenüber -0,730 USD im Vorjahresquartal.

16 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,64 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 7,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,77 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 6,97 USD, gegenüber -1,620 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 22 Analysten durchschnittlich auf 8,68 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,66 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net