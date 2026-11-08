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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Take Two präsentiert Quartalsergebnisse
Take Two wird am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
18 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,967 USD gegenüber -0,730 USD im Vorjahresquartal.
16 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,64 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 7,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,77 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 6,97 USD, gegenüber -1,620 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 22 Analysten durchschnittlich auf 8,68 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,66 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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