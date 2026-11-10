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10.11.2026 07:01:06
Ausblick: Taisei gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Taisei wird am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 246,34 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Taisei 204,88 JPY je Aktie erwirtschaftet.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 558,28 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 19,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 467,53 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1051,83 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1025,53 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 2.427,36 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 2.089,09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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