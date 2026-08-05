TAISEI Aktie 784658 / US8740182030
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: TAISEI gewährt Anlegern Blick in die Bücher
TAISEI wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,266 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte TAISEI ein EPS von 0,300 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 7,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,26 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,05 Milliarden USD umgesetzt.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,64 USD, gegenüber 1,70 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 15,16 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 13,86 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu TAISEI CORP Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs
|
05.08.26
|Ausblick: TAISEI gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: TAISEI zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: TAISEI stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
29.04.26
|Erste Schätzungen: TAISEI legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu TAISEI CORP Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex erklimmt neue Höchststände. Die US-Börsen verbuchen Gewinne. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.