Ausblick: Taikisha zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Taikisha wird sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 79,32 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Taikisha noch ein Gewinn pro Aktie von 72,53 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 6,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 70,55 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 66,41 Milliarden JPY umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 308,92 JPY je Aktie, gegenüber 245,14 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 307,25 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 286,13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net