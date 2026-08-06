Ausblick: Taikisha mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Taikisha wird am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 52,01 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Taikisha 43,93 JPY je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 69,75 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 8,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 64,06 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 308,05 JPY, gegenüber 245,14 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 308,50 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 286,13 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch