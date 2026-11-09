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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: TAG Immobilien präsentiert Quartalsergebnisse
TAG Immobilien öffnet die Bücher – womit Experten rechnen.
TAG Immobilien wird am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,380 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte TAG Immobilien noch 0,860 EUR je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll TAG Immobilien in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 48,23 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 109,0 Millionen EUR im Vergleich zu 210,6 Millionen EUR im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,520 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 385,2 Millionen EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 973,9 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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