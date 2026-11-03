Ausblick: Taboola (Taboolacom) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Taboola (Taboolacom) lädt am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,056 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 180,0 Prozent erhöht. Damals waren 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 6,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 496,8 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 466,3 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,398 USD, gegenüber 0,130 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 1,94 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,91 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net