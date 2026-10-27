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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Taaleri legt Quartalsergebnis vor
Taaleri stellt am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,196 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,430 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 30,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 23,6 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Taaleri für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 16,5 Millionen EUR aus.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,406 EUR je Aktie, gegenüber 0,590 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 57,6 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 56,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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