Ausblick: T-Mobile US präsentiert Quartalsergebnisse

Die Tochter der Deutschen Telekom, T-Mobile US, wird am Donnerstag die Kennzahlen zum abgelaufenen Jahresviertel präsentieren.

T-Mobile US gibt am 06.02.2020 die Zahlen für das am 31.12.2019 abgelaufene Quartal bekannt.

20 Analysten schätzen im Schnitt, dass T-Mobile US im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,841 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,750 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 17 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,09 Prozent auf 11,80 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte T-Mobile US noch 11,45 Milliarden USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 22 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,99 USD je Aktie, gegenüber 3,36 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 20 Analysten durchschnittlich bei 44,97 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 43,31 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch