Ausblick: T-Mobile (ex T-Mobile US) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

T-Mobile (ex T-Mobile US) wird am 29.07.2021 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2021 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 20 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,509 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte T-Mobile (ex T-Mobile US) 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten ein Plus von 9,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 19,36 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 17,67 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 22 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,09 USD, gegenüber 2,65 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 27 Analysten im Durchschnitt 79,92 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 68,40 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch