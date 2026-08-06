T&D Holdings Aktie 1698209 / JP3539220008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
06.08.2026 07:01:06
Ausblick: T&D legt Quartalsergebnis vor
T&D wird am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 79,16 JPY aus. Im letzten Jahr hatte T&D einen Gewinn von 73,35 JPY je Aktie eingefahren.
1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 800,00 Milliarden JPY gegenüber 835,19 Milliarden JPY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 4,21 Prozent.
Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 335,41 JPY im Vergleich zu 279,64 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 3.180,32 Milliarden JPY, gegenüber 3.147,29 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu T&D Holdings Inc.
|
06.08.26
|Ausblick: T&D legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
23.07.26
|Erste Schätzungen: T&D stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
14.05.26
|Ausblick: T&D gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
30.04.26
|Erste Schätzungen: T&D verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.02.26
|Ausblick: T&D veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu T&D Holdings Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.