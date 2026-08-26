Ausblick: Systemair Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Systemair Registered lädt am 27.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,06 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,930 SEK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 4,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 3,24 Milliarden SEK gegenüber 3,09 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,61 SEK je Aktie, gegenüber 3,67 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 13,29 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 12,50 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch