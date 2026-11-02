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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: Sysco präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Sysco stellt am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 12 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,19 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 20,20 Prozent erhöht. Damals waren 0,990 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 22,02 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 4,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,15 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,06 USD, während im vorherigen Jahr noch 3,66 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 89,66 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 84,55 Milliarden USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Sysco Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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