Ausblick: Synsam Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Synsam Registered gibt am 21.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Synsam Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,12 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,790 SEK je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,02 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Plus von 9,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,84 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,94 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,14 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 7,65 Milliarden SEK, gegenüber 7,07 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch