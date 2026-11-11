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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Synsam Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Synsam Registered wird am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
4 Analysten schätzen, dass Synsam Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,826 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,900 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Synsam Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,89 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,73 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,90 SEK aus. Im Vorjahr waren 3,14 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 7,70 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 7,07 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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