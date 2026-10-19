Synchrony Financial Aktie 23967617 / US87165B1035
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19.10.2026 07:01:06
Ausblick: Synchrony Financial gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Synchrony Financial stellt am 20.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 21 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,42 USD je Aktie gegenüber 2,86 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 12 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,81 Milliarden USD aus – eine Minderung von 21,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Synchrony Financial einen Umsatz von 4,83 Milliarden USD eingefahren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,38 USD, gegenüber 9,28 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 15,12 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 19,12 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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