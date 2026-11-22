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22.11.2026 07:01:06
Ausblick: Symbotic A gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Symbotic A wird am 23.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
11 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,073 USD aus. Im letzten Jahr hatte Symbotic A einen Verlust von -0,030 USD je Aktie eingefahren.
Die Schätzungen von 16 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 774,2 Millionen USD – ein Plus von 25,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symbotic A 618,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,202 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -0,160 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten im Durchschnitt 2,80 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 2,25 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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