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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Sylvamo legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Sylvamo lässt sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Sylvamo die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Sylvamo im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,13 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,41 USD je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Sylvamo in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 3,33 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 817,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 846,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,26 USD im Vergleich zu 3,24 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 3,24 Milliarden USD, gegenüber 3,35 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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