Ausblick: Sylogist präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sylogist wird am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,040 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 50,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,080 CAD je Aktie erzielt worden waren.

Sylogist soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,7 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 5,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,273 CAD je Aktie, gegenüber -0,200 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 59,8 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 62,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch