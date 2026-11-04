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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Syensqo SA-NV stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Syensqo SA-NV öffnet am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,11 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,380 EUR je Aktie vermeldet.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,51 Milliarden EUR – das wäre ein Abschlag von 0,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,52 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,45 EUR, gegenüber -0,600 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 5,94 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,76 Milliarden EUR generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu Syensqo SA-NV
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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