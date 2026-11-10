Ausblick Swiss Life: Wachstum im Versicherungs- und im Fee-Geschäft erwartet

Zürich (awp) - Die Swiss Life baut sein Geschäft stetig aus und dürfte die Einnahmen auch in den ersten neun Monaten 2026 gesteigert haben. Der Konzern wächst im Versicherungsbereich wie auch im Fee-Geschäft wo Swiss Life mit Finanzberatungen, der Vermögensverwaltung für institutionelle Investoren, dem Verkauf von Vorsorgeprodukten oder dem Geschäft mit Immobilienprojekten Gebühren einnimmt.

Der Finanzkonzern publiziert am Mittwoch, 11. November, ein Business Update zu den ersten neun Monaten des Jahres 2026 mit Fokus auf Angaben zur Volumenentwicklung. Gewinnzahlen legt die Swiss Life zu diesem Zeitpunkt des Jahres jeweils nicht vor. Zum AWP-Konsens haben insgesamt acht Analysten beigetragen.

9M 2026 (in Mio Fr.) AWP-Konsens 9M 2025 Fee-Erträge 2'025 1'910 Prämieneinnahmen 16'610 16'266 TPAM-Nettoneugeld 9'525 15'028 AuM TPAM 158'861 141'723 (in %) AWP-Konsens 30.06.26 SST 214 215

Wo wächst die Swiss Life?

Das Wachstum bei der Swiss Life ist breit abgestützt, das hat sich bereits bei der Vorlage der Zahlen zum ersten Halbjahr gezeigt. Von Januar bis Juni steigerte die Gruppe die Bruttoprämien, Policengebühren und erhaltenen Einlagen um 2 Prozent (in LW +3%) und die Fee-Erträge um 5 Prozent (+7%). Während das Prämienvolumen vor allem in der Schweiz wuchs, war das Gebührenwachstum breit abgestützt.

In ihren Schätzungen gehen Analysten für die ersten neun Monate von einem weiter ansprechenden Wachstumstempo sowohl bei den Prämieneinnahmen (AWP-Konsens: +2,1%) als auch im Fee-Geschäft (+6,0%) aus. Letzteres dürfte auch von der in Deutschland übernommenen Telis Gruppe profitiert haben, wie Analysten festhalten. Die Swiss Life hat den Kauf von Telis mit seinen rund 1800 Finanzberatern im Sommer abgeschlossen.

Wie entwickeln sich die Neugeldzuflüsse?

In der Vermögensverwaltung mit Drittkunden (TPAM) hat die Swiss Life im Jahr 2025 durch die Lancierung von Aktien- und Anleihen-Indexprodukten Rückenwind erhalten. Der Gruppe sind in diesem Geschäft damals nach neun Monaten 15 Milliarden Franken an Neugeldern zugeflossen. Im laufenden Jahr habe sich der Neugeldzufluss nun normalisiert, halten Analysten fest. Erwartet wird ein Zufluss von 9,5 Milliarden nach neun Monaten.

Damit würde die Gruppe gut auf Kurs liegen, um das für 2026 gesetzte Ziel von Neugeldern im Umfang von 10 Milliarden Franken zu erreichen, heisst es weiter. Das TPAM-Geschäft ist ein wesentlicher Treiber, um die bis 2027 angestrebten Finanzziele zu erreichen.

Bleibt Swiss Life auf Zielkurs?

Swiss Life will in dem bis 2027 laufenden Dreijahresplan den Gewinn des Fee-Geschäfts auf über eine Milliarde Franken steigern (2025: 858 Mio). Auf Gruppenebene wird zudem eine Eigenkapitalrendite im Bereich von 17 bis 19 Prozent angestrebt. Konzernchef Matthias Aellig sieht die Gruppe diesbezüglich "gut auf Kurs", wie er Anfang September gegenüber Medienvertretern betonte. Im ersten Halbjahr lag die Rendite bei gut 20 Prozent.

Zugleich gab Swiss Life einen einschneidenden Stellenabbau bekannt. Bis 2028 sollen rund 600 der knapp 11'000 Stellen gestrichen werden. Der Abbau erfolge je zur Hälfte in der Schweiz und im Ausland, wobei ein Grossteil über die "natürliche Fluktuation" erfolgen soll. Swiss Life will sich so langfristig für weiteres profitables Wachstum aufstellen.

Vom Abbau ist etwa der Innendienst, auch mit Blick auf KI-Anwendungen, betroffen. Insgesamt peilt Swiss Life mit dem Programm Einsparungen von 150 Millionen Franken an, wobei der volle Effekt ab 2029 zu sehen sein wird.

Hat die Aktie noch Potenzial?

Die Aktien der Swiss Life haben im Verlauf des Jahres bis dato um gut 4 Prozent zugelegt. Zuletzt sind sie im Nachgang zu den US-Midterm-Wahlen etwas unter Druck geraten, nachdem bei 1083 Franken noch ein Allzeithoch gesetzt wurde. Die Analysten der Zürcher Kantonalbank sehen die Titel als fair bewertet an. Die Experten der Bank Berenberg sehen derweil mit einem Kursziel von 1125 Franken durchaus noch Steigerungspotenzial.

ab/mk