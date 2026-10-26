Ausblick: Swedish Orphan Biovitrum AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Swedish Orphan Biovitrum AB wird am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 6,02 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Swedish Orphan Biovitrum AB -8,400 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Plus von 15,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 8,95 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,78 Milliarden SEK umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 19,06 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 1,39 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 33,32 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 28,24 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.ch