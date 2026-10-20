Swedencare AB Registered Shs Aktie 111636044 / SE0015988167
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Swedencare Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Swedencare Registered wird am 21.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,330 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 135,71 Prozent erhöht. Damals waren 0,140 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 6,84 Prozent auf 761,7 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Swedencare Registered noch 712,9 Millionen SEK umgesetzt.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,996 SEK, gegenüber 0,350 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 2,85 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,68 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Swedencare AB Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Swedencare Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
06.10.26
|Erste Schätzungen: Swedencare Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
21.07.26
|Ausblick: Swedencare Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.04.26
|Ausblick: Swedencare Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Swedencare AB Registered Shs
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Minus
Die Märkte in Asien zeigen sich am Dienstag mit Verlusten.