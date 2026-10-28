Ausblick: Sweco Registered B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Sweco Registered B lädt am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Sweco Registered B im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,45 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,18 SEK je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 7,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 7,70 Milliarden SEK gegenüber 7,14 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 6,94 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 6,18 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 33,97 Milliarden SEK, gegenüber 31,59 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch