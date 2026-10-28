|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Sweco Registered B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Sweco Registered B lädt am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Sweco Registered B im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,45 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,18 SEK je Aktie gewesen.
Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 7,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 7,70 Milliarden SEK gegenüber 7,14 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.
9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 6,94 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 6,18 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 33,97 Milliarden SEK, gegenüber 31,59 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sweco AB Registered Shs -B-
|
07:01
|Ausblick: Sweco Registered B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: Sweco Registered B gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
16.07.26
|Ausblick: Sweco Registered B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
02.07.26
|Erste Schätzungen: Sweco Registered B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Sweco AB Registered Shs -B-
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFed legt Zinspause ein: US-Börsen beenden Handel im Plus -- SMI schliesst in Rot -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI stark
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten, während der deutsche Leitindex aufwärts tendierte. An der Wall Street griffen Anleger am Mittwoch zu. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.