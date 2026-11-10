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10.11.2026 07:01:06
Ausblick: SWCC SHOWA stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
SWCC SHOWA wird am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 33,99 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte SWCC SHOWA 28,91 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 20,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 80,06 Milliarden JPY gegenüber 66,70 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 158,90 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 127,30 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 336,13 Milliarden JPY, gegenüber 277,74 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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