Svenska Kullagerfabriken SKF AB b Aktie 613241 / US7843754042
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20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Svenska Kullagerfabriken SKF B gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Svenska Kullagerfabriken SKF B wird am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,350 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Svenska Kullagerfabriken SKF B noch 0,240 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Minus von 0,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,35 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,36 Milliarden USD umgesetzt.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 14 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,74 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,880 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 9,31 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 9,34 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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