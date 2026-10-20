Svenska Handelsbanken AB Aktie 28212663 / SE0007100599
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20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Svenska Handelsbanken (A) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Svenska Handelsbanken (A) präsentiert am 21.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 14 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,90 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,00 SEK je Aktie vermeldet.
14 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 14,04 Milliarden SEK – das wäre ein Abschlag von 60,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 35,81 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,43 SEK, während im vorherigen Jahr noch 11,98 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 56,59 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 145,25 Milliarden SEK waren.
Redaktion finanzen.ch
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