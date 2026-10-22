Svenska Cellulosa SCA AB Aktie 613081 / SE0000171886
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22.10.2026 07:01:06
Ausblick: Svenska Cellulosa SCA (A) gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Svenska Cellulosa SCA (A) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Svenska Cellulosa SCA (A) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,976 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,18 SEK je Aktie gewesen.
Svenska Cellulosa SCA (A) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,08 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 13 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,99 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,45 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,56 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 20,29 Milliarden SEK, gegenüber 20,43 Milliarden SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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