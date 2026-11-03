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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Sveafastigheter (publ) Registered B präsentiert Quartalsergebnisse
Sveafastigheter (publ) Registered B wird sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,630 SEK. Dies würde einer Verringerung von 40,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Sveafastigheter (publ) Registered B 1,06 SEK je Aktie vermeldete.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 423,0 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 4,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Sveafastigheter (publ) Registered B einen Umsatz von 404,0 Millionen SEK eingefahren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,70 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,420 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,85 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 1,59 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sveafastigheter AB (publ) Registered Shs -B-
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07:01
|Ausblick: Sveafastigheter (publ) Registered B präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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20.10.26
|Erste Schätzungen: Sveafastigheter (publ) Registered B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Sveafastigheter AB (publ) Registered Shs -B-
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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