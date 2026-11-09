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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: Suzuki Motor präsentiert Quartalsergebnisse
Suzuki Motor wird am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,08 USD aus. Im letzten Jahr hatte Suzuki Motor einen Gewinn von 1,28 USD je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Suzuki Motor in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,19 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 10,86 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 9,95 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,11 USD je Aktie, gegenüber 6,04 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 18 Analysten durchschnittlich bei 43,79 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 41,76 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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