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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: Suzuki Motor präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Suzuki Motor öffnet am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
3 Analysten schätzen, dass Suzuki Motor für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 42,56 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 47,05 JPY je Aktie erwirtschaftet.
8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1.715,99 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 17,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1.466,46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 242,29 JPY je Aktie, gegenüber 227,69 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 19 Analysten durchschnittlich auf 6.926,72 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 6.292,97 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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