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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Suzano Papel e Celulose informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Suzano Papel e Celulose lässt sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Suzano Papel e Celulose die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,181 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,290 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 42,30 Prozent auf 3,17 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Suzano Papel e Celulose noch 2,23 Milliarden USD umgesetzt.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,39 USD, gegenüber 1,94 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 10,79 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,97 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Suzano Papel e Celulose SA (spons. ADRs)
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04.11.26
|Ausblick: Suzano Papel e Celulose informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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21.10.26
|Erste Schätzungen: Suzano Papel e Celulose präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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28.07.26
|Erste Schätzungen: Suzano Papel e Celulose präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Suzano Papel e Celulose SA (spons. ADRs)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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