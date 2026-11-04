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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Sutherland Asset Management stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Sutherland Asset Management wird am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,422 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 224,62 Prozent verringert. Damals waren -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 3825,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 23,1 Millionen USD gegenüber -0,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -2,065 USD im Vergleich zu -1,440 USD im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei -28,5 Millionen USD, gegenüber 471,7 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sutherland Asset Management Corp Registered Shs
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|Ausblick: Sutherland Asset Management stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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Analysen zu Sutherland Asset Management Corp Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
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Der Schweizer Aktienmarkt dürfte mit Gewinnen starten. Auch am deutsche Aktienmarkt prägen vorbörslich Aufschläge das Bild. In Asien prägen stellenweise kräftige Verluste das Bild - Hongkong bildet eine Ausnahme.