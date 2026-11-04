|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
04.11.2026 07:01:06
Ausblick: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) wird am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,568 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 18,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 0,480 EUR je Aktie vermeldete.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 5,94 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 111,0 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 118,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,23 EUR je Aktie, gegenüber 2,59 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 436,5 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 503,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
07:30
|EQS-News: SUSS Reports First Nine Months 2026 Results; Record Order Book of €601 Million Provides Strong Visibility (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: SUSS veröffentlicht Zahlen der ersten neun Monate 2026; Rekordauftragsbestand in Höhe von 601 Mio. € schafft hohe Visibilität (EQS Group)
|
04.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Börse Frankfurt: MDAX schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Ausblick: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
03.11.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: nachmittags Pluszeichen im TecDAX (finanzen.ch)
|
02.11.26
|TecDAX-Titel SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|02.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|22.06.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|31.03.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|08.05.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|06.08.26
|SUSS MicroTec Hold
|Warburg Research
|11.05.26
|SUSS MicroTec Halten
|DZ BANK
|08.05.26
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|SUSS MicroTec Hold
|Warburg Research
|30.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWeitere Entspannung beim Ölpreis: SMI nach Rekordhoch erneut fester erwartet -- DAX dürfte neue Rekorde anpeilen -- Asiens Börsen uneinheitlich -- zeitweise Handelsunterbrechung beim KOSPI in Südkorea
Der Schweizer Aktienmarkt dürfte mit Gewinnen starten. Auch am deutsche Aktienmarkt prägen vorbörslich Aufschläge das Bild. In Asien prägen stellenweise kräftige Verluste das Bild - Hongkong bildet eine Ausnahme.