Ausblick: Sushiro Global verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sushiro Global präsentiert am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 25,71 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Sushiro Global 21,48 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Sushiro Global nach den Prognosen von 5 Analysten 135,24 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 16,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 116,43 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 143,13 JPY je Aktie, gegenüber 101,36 JPY je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 518,97 Milliarden JPY. Im Fiskaljahr zuvor waren 429,57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net