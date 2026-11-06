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06.11.2026 07:01:06
Ausblick: Surya Roshni verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Surya Roshni gibt am 07.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
1 Analyst schätzt, dass Surya Roshni im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,40 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,41 INR je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Surya Roshni in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,24 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 24,22 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 18,45 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 19,70 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 13,13 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 87,42 Milliarden INR, gegenüber 75,40 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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|Ausblick: Surya Roshni zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Surya Roshni Ltd Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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