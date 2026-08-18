Surgical Science Sweden AB Registered Shs Aktie 54923991 / SE0014428512
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18.08.2026 07:01:06
Ausblick: Surgical Science Sweden Registered präsentiert Quartalsergebnisse
Surgical Science Sweden Registered öffnet am 19.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Surgical Science Sweden Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,460 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,390 SEK je Aktie gewesen.
3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 14,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 209,2 Millionen SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Surgical Science Sweden Registered für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 239,3 Millionen SEK aus.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,06 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,31 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 986,9 Millionen SEK, gegenüber 992,3 Millionen SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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