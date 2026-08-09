Ausblick: Surf Air Mobility veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Surf Air Mobility gibt am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Surf Air Mobility im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,166 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,340 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 2,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 28,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27,4 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,658 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -3,150 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 128,9 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 106,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch