Supriya Lifescience Aktie 115466244 / INE07RO01027
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Supriya Lifescience verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Supriya Lifescience äussert sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 9,30 INR. Dies würde einem Zuwachs von 115,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Supriya Lifescience 4,32 INR je Aktie vermeldete.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 2,99 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 105,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,45 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 29,90 INR, gegenüber 25,98 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 9,90 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,28 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Supriya Lifescience Limited Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Supriya Lifescience verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Supriya Lifescience Limited Registered Shs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: SMI mit tiefrotem Handelstag -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt musste zur Wochenmitte Verluste einstecken. Auch der deutsche Leitindex tendierte abwärts. Die US-Börsen präsentieren sich mit grünen Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.