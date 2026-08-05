Ausblick: Suprajit Engineering verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Suprajit Engineering stellt am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass Suprajit Engineering für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 3,80 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,51 INR je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 15,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 8,63 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 9,96 Milliarden INR aus.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 20,28 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 13,31 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 43,01 Milliarden INR, gegenüber 38,25 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch