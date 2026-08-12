SuperCom Aktie 523193 / IL0010830961
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.08.2026 07:01:06
Ausblick: SuperCom legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
SuperCom gibt am 13.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,280 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,120 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 7,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 0,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte SuperCom einen Umsatz von 7,1 Millionen USD eingefahren.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,39 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,750 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 30,5 Millionen USD, gegenüber 27,9 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu SuperCom Ltd
|
07:01
|Ausblick: SuperCom legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: SuperCom legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu SuperCom Ltd
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: SMI mit tiefrotem Handelstag -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt musste zur Wochenmitte Verluste einstecken. Auch der deutsche Leitindex tendierte abwärts. Die US-Börsen präsentieren sich mit grünen Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.