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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Suominen vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Suominen wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,005 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 75,00 Prozent erhöht. Damals waren -0,020 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Suominen in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,25 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 109,0 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 99,8 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,050 EUR, wohingegen im Vorjahr noch -0,130 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 420,5 Millionen EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 412,5 Millionen EUR waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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