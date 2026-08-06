Ausblick: Suominen legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Suominen äussert sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,021 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 47,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,040 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,68 Prozent auf 107,5 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Suominen noch 99,8 Millionen EUR umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,059 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,130 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 418,0 Millionen EUR, gegenüber 412,5 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch