Sunstone Hotel Investors Aktie 1900758 / US8678921011
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Sunstone Hotel Investors veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Sunstone Hotel Investors lässt sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Sunstone Hotel Investors die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,385 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sunstone Hotel Investors noch 0,030 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten ein Plus von 2,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 266,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 259,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,450 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,040 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 974,7 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 960,1 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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